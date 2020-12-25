Илья Авербух: Мишин — гениальный тренер, который смог вдохнуть новую жизнь в Коляду

Призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух оценил выступление мужчин на чемпионате России по фигурному катанию.

Уверенную победу одержал Михаил Коляда, на 30 баллов опередивший серебряного призёра Макара Игнатова. Третье место сенсационно занял 17-летний Марк Кондратюк.

«Конечно, рад за Михаила Коляду, рад, что та программа, что я ему поставил, приносит столько побед спортсмену. Во-первых, хочу поздравить Алексея Николаевича Мишина, это гениальный тренер, который смог вдохнуть новую жизнь в Мишу. Этот тандем излучает фантастическую энергию и приносит фантастический результат.

Также сегодня открытием турнира считаю выступление Марка Кондратюка. Я знаю этого спортсмена очень давно, он прошёл долгий путь, чтобы так выступить сегодня, это его дебютный чемпионат в России. Он приехал, занял третье место, показал очень выразительное катание, прыгнул два четверных сальхова, хороший набор прыжков. Он большой молодец.

Также хочу поздравить Макара Игнатова — серебряного призёра чемпионата России. Четверной риттбергер покорился, один из самых сложных прыжков. И само катание очень выразительное. Поздравляю Евгения Рукавицына, это тренер с очень хорошей школой. Желаю выздоровления ещё одному воспитаннику Евгения, Дмитрию Алиеву. Очень жаль, что он не смог принять участие в этом чемпионате.

Какие программы понравились? Объективно я бы выделил программу Марка Кондратюка, потому что она была вся в энергии, там было дыхание. По программам больше ничего сказать не могу. Видимо, ребята сейчас делают акцент на четверные прыжки, но уровень катания, скольжения, связующих шагов пока оставляет желать намного лучшего», — приводит слова Авербуха Sport24.