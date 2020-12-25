Алексей Ягудин: получилось достаточно справедливое распределение фигуристок в таблице

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин подвёл итоги короткой программы у женщин на чемпионате России в Челябинске.
Лидерство захватила действующая победительница турнира Анна Щербакова, второе место занимает 14-летняя Камила Валиева, третье — Дарья Усачёва. Все три спортсменки занимаются в группе Этери Тутберидзе. На четвёртой позиции — Александра Трусова, на пятой — Елизавета Туктамышева.
«Все произвели сегодня достойное впечатление. Но вот что удивило: могут срываться прыжки, вращения, а сегодня как-то не пошли у некоторых фигуристок дорожки шагов. Но в целом получилось достаточно справедливое распределение девушек в турнирной таблице. Хотелось, конечно, увидеть чисто исполненный тройной аксель у Камилы Валиевой, а так, в целом все боролись и все молодцы.
Довольно плотно идут результаты после короткой программы, так что завтра нас ждёт интригующая произвольная программа. Когда разрывы огромны, то сокращать их намного сложнее. А завтра нам предстоит увидеть ожесточенную борьбу за пьедестал чемпионата России», — приводит слова Ягудина ТАСС.
- 25 декабря 2020
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