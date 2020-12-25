Слуцкая: Коляда на десять голов выше всех тех, кого я сейчас вижу

Двукратный призёр олимпийских игр, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая, подводя итоги чемпионата России в Челябинске, объяснила, что выделяет Михаила Коляду из ряда его соперников.
«Вот я сижу, смотрю последнюю разминку. Все вроде выходят, красиво катаются, борются, делают четверные прыжки, а потом выходит на лёд спортсмен, делает первое движение — и ты понимаешь, что он другой. Вообще другой. Не из этой разминки, а из какого-то отдельного мира, по всем параметрам. У Коляды очень красивая программа, которую поставил Илья Авербух, красивые линии, красивые прыжки. Для меня он на десять голов выше всех тех, кого я сейчас вижу. Это совершенно не означает, что мне не нравятся другие фигуристы. Очень понравились Андрей Мозалёв, Марк Кондратюк, но сравнить с Колядой я не могу никого из них.
Спортсмен — это прежде всего колоссальнейший труд и только потом талант, но, глядя на Мишу, я невольно отмечаю то, что делает его особенным. Это его презентация, его внутренняя уверенность. На сегодняшний день это спортсмен, который готов бороться за самые высокие места на чемпионатах Европы и мира.
Он по-настоящему хорош. В нём нет ни капли дрожи, а самое главное — я не вижу, что, катаясь, он за что-то борется. Такая лёгкость говорит о том, что Миша не только в прекрасной форме, но и уверен в себе как никогда», — приводит слова Слуцкой RT.
- 25 декабря 2020
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