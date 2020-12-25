Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова подвела итоги первого медального дня чемпионата России по фигурному катанию, который проходит в Челябинске.

Александра Степанова и Иван Букин впервые в карьере завоевали золотые медали национального первенства в танцах на льду, а Михаил Коляда в третий раз стал чемпионом страны в мужском одиночном катании.

«Я хочу похвалить Коляду с тренером Алексеем Николаевичем Мишиным и Сашу Степанову и Ваню Букина, которые показали мастерство и совсем другое катание. У них было такое проникновение друг другом, так трогательно катали свою произвольную программу! Это большое звание — чемпионы страны. А страна у нас очень большая и фигурнокатательная. Сегодня весь зал встал после их проката. И комментаторы стояли. Это редкость.

Надо отметить Федерацию фигурного катания, которая проводит этот турнир и сохраняет тем самым соревновательный календарь для наших спортсменов», — приводит слова Тарасовой РИА «Новости».