«Ледниковый период»: Ольга Бузова и Дмитрий Соловьёв — путь к финалу

Первый канал опубликовал ролик со всеми выступлениями финалистов телепроекта «Ледниковый период» — телеведущей и певицы Ольги Бузовой и олимпийского чемпиона Дмитрия Соловьёва.

Видео можно посмотреть на канале «Ледникового периода» в YouTube. Права на видео принадлежат Первому каналу.



«Ледниковый период» — еженедельное спортивно-развлекательное телевизионное ледовое шоу, которое, с перерывами, транслируется с 2007 года. В программе принимают участие звёзды спорта, балета, театра, кино, эстрады и телевидения. Продюсером передачи является серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года, чемпион мира Илья Авербух.



Телевизионная трансляция финального выпуска «Ледникового периода» состоится сегодня, 26 декабря. Финал шоу покажет Первый канал. Начало трансляции — в 21:20 мск.