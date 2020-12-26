Тутберидзе оценила прокаты Щербаковой и Валиевой на чемпионате России

Тренер Этери Тутберидзе подвела итоги выступления своих учениц на чемпионате России по фигурному катанию.

Анна Щербакова во второй раз защитила титул сильнейшей фигуристки страны.14-летняя дебютантка соревнований Камила Валиева стала серебряным призёром. Дарья Усачёва заняла четвёртое место.

«Слово, которое объединяет всё происходившее, — это преодоление. Для меня это было преодоление и физического состояния, и морального. Это давило, и было сложно. Наверное, мы сейчас просто рады. Это большая компенсация за проделанную работу, за нервы. Помимо Ани, которая совершила геройский поступок, хочу отметить и Камилу, которая тоже собрала нервы. На данный момент обе спортсменки показали лучшие прокаты сезона.

Мы решили до последнего смотреть состояние Ани. Тренировка, разминка, состояние перед самим прокатом. Вчера перед короткой состояние было такое, что я понимала: вот так произвольную мы не сможем проехать. Кружилась голова, было нехорошо. Мы неоднократно прощупывали, пытались поговорить с мамой, убедить саму Аню, что, может, не надо», — сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.