Алексей Ягудин расплакался после выступления Камилы Валиевой. Фото

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин расплакался во время проката 14-летней чемпионки мира среди юниоров Камилы Валиевой в произвольной программе на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске.

Дебютантка Валиева вышла на лёд после Александры Трусовой, блестяще откатавшей произвольную программу с двумя четверными лутцами. Камила не дрогнула, исполнила два четверных тулупа, украсив их прекрасными вращениями и отменным владением коньком, и обыграла соперницу.

«Я не знаю, откуда они черпают эту энергетику. Но прямо до слёз. Татьяна Анатольевна говорит: «Лёша может всё». Лёша даже может плакать. Что с нами делают наши хрупкие фигуристки сегодня… Это те эмоции, которые невозможно в лёгкой форме пережить. Это прямо до дрожи. Даже если мы незнакомы, это наша дружная семья, и ты хочешь, чтобы всё было идеально, будто бы это выступает твой ребёнок. И сегодня у Камилы это всё получилось», — сказал Ягудин в прямом эфире Первого канала.

Фото: Первый канал