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Фигуристка Анна Щербакова прокомментировала победу на чемпионате России

Фигуристка Анна Щербакова прокомментировала победу на чемпионате России
Фигурное катание / Чемпионат России 0
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Трёхкратная чемпионка России Анна Щербакова прокомментировала своё выступление на национальном первенстве 2021 года в Челябинске.

«Я счастлива, что всё получилось. Старалась не думать о плохом. На тренировке меня тревожило самочувствие, прыжки не задались. Все вокруг предлагали мне сняться — и родители, и тренеры. Это мешало и добавляло давления. Если бы я ошиблась, то значит они оказались бы правы. Поэтому я ещё больше рада тому, что всё получилось», — передаёт слова Щербаковой корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.

Щербакова, недавно перенёсшая пневмонию, выиграла короткую программу, а её оценки за произвольный прокат превысили сразу два мировых рекорда. За программу с четверными лутцем и флипом Анна получила 183,79 балла, что выше официального достижения Александры Трусовой, которое составляло 166,62 балла. Итоговый результат Щербаковой по сумме двух программ — 264,10. Мировой рекорд Алёны Косторной составлял 247,59 балла.

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