Роднина отреагировала на победу Щербаковой на чемпионате России

Бывшая фигуристка, а ныне депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала результаты чемпионата России по фигурному катанию. Победительницей женских соревнований стала Анна Щербакова, она защитила титул.

«В победе Анны Шербаковой нет ничего неожиданного. Мы привыкли, что у женщин меняются лидеры, но постоянство Щербаковой впечатляет. Мне она сегодня понравилась больше остальных.

От Трусовой ждали больше четверных. Наверное, в этой борьбе, где учитывается каждый шаг, тренерский штаб предпочёл откатать чисто и стабильно. Но мы видим итог — это лишь третье место.

У Валиевой крепкая программа. Она показала очень взрослое катание. Нравится, что она чувствует музыку и понимает, что катает.

Мне понравилась Нугуманова, присматриваюсь к ней. Стоит ли её рассматривать в качестве участницы чемпионата мира? Это будет определять тренерской совет. До чемпионата мира времени более чем достаточно. За этот период можно как потерять форму, так и приобрести. Не будем забывать, что часть девочек катались после того, как переболели.

Туктамышева как вчера, так и сегодня была тяжёлой. Тяжёлая, потому что прибавила в весе. Всё это сказывается на выносливости и стабильности при выполнении сложнейших элементов», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.