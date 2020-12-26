Илья Авербух: это было фантастическое выступление девчонок, каждая — умница

Призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух оценил прокат призёров чемпионата России в женском одиночном катании.

Победу одержала Анна Щербакова, серебряным призёром стала Камила Валиева, бронзу завоевала Александра Трусова. Все призёры продемонстрировали чистый прокат произвольной программы с двумя четверными прыжками. Их оценки оказались выше официального мирового рекорда.

«Видел это воочию, это было фантастическое выступление девчонок, каждая — умница, каждая показала практически максимум того, на что способна. Конечно, в первую очередь хочется поздравить Аню Щербакову. Она показала себя такой хрупкой девочкой, приучила нас к воздушному и тонкому катанию, но у неё фантастически сильный характер. До последнего у тренеров висел вопрос о том, что, возможно, она снимется по состоянию здоровья, она ещё не окрепла, но Аня была настолько великолепной, безошибочной, лучшей сегодня, что других слов быть не может.

Также хочется поздравить Камилу Валиеву, это было абсолютно волшебное выступление. Ждём, когда она сможет претендовать на участие в чемпионате мира. Молодец Саша Трусова, собралась и сделала то, что нужно. Очень-очень хороший прокат.

Как и сказал Алексей Ягудин, это был триумф фигурного катания, эти прокаты можно занести в копилку чемпионата России. И отдельное спасибо Этери Тутберидзе и её штабу. В первой пятёрке — четыре её ученицы, да и Саша Трусова, как мы помним, недавно была у неё в группе», — приводит слова Авербуха ТАСС.