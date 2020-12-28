«В следующий раз всё обязательно получится!» «Ангелы Плющенко» поддержали Константинову

Академия «Ангелы Плющенко» поддержала Станиславу Константинову, неудачно выступившую на чемпионате России по фигурному катанию. Константинова заняла предпоследнее, 16-е место в женском одиночном катании.
«Хочется поддержать ещё одну участницу соревнований чемпионата России, Станиславу Константинову, у которой в этот раз не всё получилось. Стася, ты великолепна! Верь в себя, в следующий раз всё обязательно получится!
Яркая, артистичная Станислава Константинова в фотографиях. Со спортсменкой тренер Александр Волков», — написано на странице «Ангелов Плющенко» в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице академии «Ангелы Плющенко» в «Инстаграме».
В короткой программе Константинова была 13-й. Станислава упала при приземлении с тройного флипа и получила снижение оценки за недокрут в каскаде тройной лутц – тройной тулуп. В произвольной программе фигуристка заняла последнее место. Она исполнила только три тройных прыжка (остальные в два оборота). Из них лишь риттбергер не вызвал вопросов у судей.
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