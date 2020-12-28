Загитова записала поздравление для юной фигуристки — племянницы борца Власова

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Победительница Олимпийских игр, чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Алина Загитова записала видеопоздравление для юной фигуристки Полины. Девочка – племянница двукратного олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Романа Власова, на днях она выступила в первых в жизни соревнованиях.

«Я, Алина Загитова, хочу пожелать тебе удачи, успехов в спорте. У тебя всё получится, главное – верь в себя!» — говорит Загитова в ролике, опубликованном в «сториз» страницы Власова в «Инстаграме».

«Алина, спасибо большое! Нашим детям повезло, что у них есть такие примеры. Полина, мы с тобой!» — поблагодарил фигуристку Власов.

Видео можно посмотреть на фан-странице Алины Загитовой в «Инстаграме».

Загитова год назад приостановила карьеру. Фигуристка участвует в шоу и учится на факультете журналистики.