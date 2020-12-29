Станислава Константинова — о ЧР: работала не на этот результат

Российская фигуристка Станислава Константинова подвела итоги неудачного выступления на чемпионате России в Челябинске. Константинова заняла предпоследнее, 16-е место в женском одиночном катании.

«Чемпионат России 2020 оказался для меня очень непростым. Работала много, работала, чтобы показать, как изменилась, работала не на этот результат.

Хочу сказать большое спасибо тренерской команде за работу, болельщикам за поддержку, близким за нужные слова.

Всем желаю новогоднего и праздничного настроения», — написала Константинова на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Станиславы Константиновой в «Инстаграме».

В короткой программе Константинова была 13-й. Станислава упала при приземлении с тройного флипа и получила снижение оценки за недокрут в каскаде тройной лутц – тройной тулуп. В произвольной программе фигуристка заняла последнее место. Она исполнила только три тройных прыжка (остальные в два оборота). Из них лишь риттбергер не вызвал вопросов у судей.