Плющенко рассказал об изменениях в шоу «Лебединое озеро» в связи с болезнью Сотниковой

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко сообщил, что Аделина Сотникова заболела и не сможет выступить в ледовом шоу «Лебединое озеро», одним из создателей которого он является. Сотникову в роли Чёрного лебедя заменит Елена Ильиных, а роль Белого лебедя исполнит Станислава Константинова.

«Сегодня у нас первый день шоу. К сожалению, по состоянию здоровья не сможет выступить Аделина Сотникова, её заменит Елена Ильиных, а роль Белого лебедя исполнит Станислава Константиновой!

Желаем Аделинe скорейшего выздоровления и восстановления и ждём на наших шоу в следующем году!» — написал Плющенко на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на странице Евгения Плющенко в «Инстаграме».