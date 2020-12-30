Плющенко рассказал об изменениях в шоу «Лебединое озеро» в связи с болезнью Сотниковой
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко сообщил, что Аделина Сотникова заболела и не сможет выступить в ледовом шоу «Лебединое озеро», одним из создателей которого он является. Сотникову в роли Чёрного лебедя заменит Елена Ильиных, а роль Белого лебедя исполнит Станислава Константинова.
«Сегодня у нас первый день шоу. К сожалению, по состоянию здоровья не сможет выступить Аделина Сотникова, её заменит Елена Ильиных, а роль Белого лебедя исполнит Станислава Константиновой!
Желаем Аделинe скорейшего выздоровления и восстановления и ждём на наших шоу в следующем году!» — написал Плющенко на своей странице в «Инстаграме».
Видео можно посмотреть на странице Евгения Плющенко в «Инстаграме».
«Готов к бою со злодеем». Евгений Плющенко показал репетицию шоу «Лебединое озеро»
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