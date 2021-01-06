Константинова: была счастлива выступить в паре с кумиром, Евгением Плющенко

Российская фигуристка Станислава Константинова на своей официальной странице в «Инстаграме» разместила новые фото и поделилась впечатлениями от участия в ледовом шоу Евгения Плющенко «Лебединое озеро», в котором она исполнила роль Белого лебедя.
«Яна Рудковская, Евгений Плющенко, спасибо большое за возможность быть частью такого замечательного шоу! Пять дней сложной и интересной работы пролетели незаметно.
Лично я была счастлива выступать, участвовать в создании атмосферы праздника. Испытать себя в большом и красивом шоу. Выступить в паре с кумиром, Евгением Плющенко! Катать совместный номер с несравненной Еленой Ильиных.
Прыгать в объёмной пачке (это было непросто), выучить сложную верхнюю поддержку, танцевать на двигающейся платформе, вживаться в роль белого лебедя, хотя иногда наружу, конечно, рвался чёрный. Ну и, конечно, выдавать все те свои эмоции, которые на соревнованиях старательно стараюсь контролировать, чтобы они не мешали элементам. Потрясающий опыт», – написала Константинова.
Посмотреть фото можно на официальной странице Станиславы Константиновой в «Инстаграме».
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