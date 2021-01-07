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Шведский фигурист Майоров прокомментировал переход Коляды от Чеботарёвой к Мишину

Шведский фигурист Майоров прокомментировал переход Коляды от Чеботарёвой к Мишину
Фигурное катание / Чемпионат России 0
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Шведский фигурист Николай Майоров поделился своим мнением о переходе российского фигуриста Михаила Коляды от Валентины Чеботарёвой к Алексею Мишину. Переход случился в межсезонье-2020.

«Я смотрел его выступления и большой разницы не увидел. И пока никто не увидит, ведь за один сезон трудно измениться. Когда люди меняют тренера во взрослом возрасте, это непросто. Далеко не все становятся лучше.

Менять тренера лучше, когда ты только начинаешь учить тройные прыжки. А чем старше, тем сложнее. Если ты уже тренировался с одним тренером долгое время, вы нашли общий язык. Кроме того, ты уже умеешь исполнять прыжки. А при переходе может быть так, что другие тренеры захотят использовать другую технику. По их мнению, она будет легче, но для тебя это может быть не так. Так что не всем смена тренера идёт на пользу.

Но про Мишу ещё сложно сказать, как всё сложится. Он очень сильный спортсмен и очень хороший человек, поэтому он точно не станет хуже», — приводит слова Майорова «Спорт Бизнес Online».

Михаил Коляда рассказал, как ему помог переход к Алексею Мишину
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