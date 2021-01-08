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Что осталось за кадром соревнований фигуристок на чемпионате России. Сюжет Первого канала

Первый канал создал ролик о соревнованиях женщин в одиночном катании на чемпионате России – 2021 по фигурному катанию в Челябинске.

Золото национальных соревнований в третий раз подряд завоевала Анна Щербакова. Второе место заняла 14-летняя дебютантка соревнований среди взрослых Камила Валиева, третьей стала Александра Трусова.

Напомним, что в ходе произвольной программы фигуристок трижды был обновлён мировой рекорд в этом виде, который принадлежит Трусовой и составляет 166,62 балла. Валиева и Щербакова также превысили и рекорд по сумме двух программ, принадлежащий Алёне Косторной (247,59).

Все призёры чемпионата России исполнили в произвольной программе по два четверных прыжка. Трусова – лутцы, Валиева – тулупы, Щербакова – лутц и флип. За произвольную программу Анна получила 183,79 балла, а по сумме набрала 264,10.

Видео можно посмотреть на странице Первого канала в YouTube. Права на видео принадлежат Первому каналу.