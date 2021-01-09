Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Роднина оценила идею проведения чемпионата мира в России

Роднина оценила идею проведения чемпионата мира в России
Фигурное катание / Чемпионат мира 0
Аудио-версия:

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию депутат Госдумы РФ Ирина Роднина поделилась мнением о возможной отмене проведения чемпионата мира — 2021 в Швеции.

«Я не в курсе о разговорах по поводу переноса чемпионата мира в Россию. Соскучились, праздники долго шли, надо о чём-то поговорить.

У нас президент — антикризисный менеджер, федерация тоже антикризисная. Наверное, будет хорошо, если чемпионат мира проведут в России. Другой вопрос — зрителей почти не будет. А если их не будет, то особой разницы, где проводить, нет. Вопросы заключается в том, открыто или закрыто государство, как будут работать авиалинии. Самое сложное — выработать технические требования», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, из-за пандемии коронавируса Федерация фигурного катания Швеции отменила все домашние соревнования до конца сезона. Такое решение поставило под вопрос проведение чемпионата мира, который должен пройти с 22 по 28 марта в Стокгольме.

Тарасова: будет прекрасно, если ЧМ по фигурному катанию перенесут в Россию
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021