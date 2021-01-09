Роднина оценила идею проведения чемпионата мира в России

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию депутат Госдумы РФ Ирина Роднина поделилась мнением о возможной отмене проведения чемпионата мира — 2021 в Швеции.
«Я не в курсе о разговорах по поводу переноса чемпионата мира в Россию. Соскучились, праздники долго шли, надо о чём-то поговорить.
У нас президент — антикризисный менеджер, федерация тоже антикризисная. Наверное, будет хорошо, если чемпионат мира проведут в России. Другой вопрос — зрителей почти не будет. А если их не будет, то особой разницы, где проводить, нет. Вопросы заключается в том, открыто или закрыто государство, как будут работать авиалинии. Самое сложное — выработать технические требования», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Напомним, из-за пандемии коронавируса Федерация фигурного катания Швеции отменила все домашние соревнования до конца сезона. Такое решение поставило под вопрос проведение чемпионата мира, который должен пройти с 22 по 28 марта в Стокгольме.
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