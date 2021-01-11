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«Алёна, акселёк тройной давай!» Плющенко показал видео с тренировки Косторной

«Алёна, акселёк тройной давай!» Плющенко показал видео с тренировки Косторной
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном катании, тренер Евгений Плющенко показал, как вместе с Сергеем Розановым тренирует группу своей академии, в которой занимается чемпионка Европы Алёна Косторная. Видео опубликовано в «сториз» страницы Плющенко в «Инстаграме».

«Ну, что у нас? У нас всё, слава богу, хорошо. Все работают, трудятся. Алёна, сядь в ноги! И акселёк тройной давай-давай, молодец! Процесс идёт, всё нормально», — говорит Плющенко в ролике.

Ранее Плющенко сообщил, что Косторная полностью восстановилась после коронавируса, из-за последствий которого пропустила в декабре чемпионат России в Челябинске.

После перехода в академию Плющенко Косторная пока не исполняла тройной аксель на соревнованиях.

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