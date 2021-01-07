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Что случилось с Алёной Косторной после перехода от Тутберидзе к Плющенко — регресс, блёклые программы, поражения

Что случилось с Алёной Косторной
Яна Левхина
«Как же так: они могут, а я – нет?» Что произошло с Косторной после перехода к Плющенко
Лучшая фигуристка мира превратилась в собственную бледную тень. Всё из-за побега от Тутберидзе?
Фигурное катание / Прочие турниры 0
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Возвращение Алёны Косторной на вершину будет сродни рождественскому чуду. Ещё недавно лучшая фигуристка прошлого сезона собирала золотые медали и единогласно признавалась самой сбалансированной одиночницей планеты. Но после перехода к Евгению Плющенко Алёна растеряла практически все козыри и испытывает серьёзные проблемы с попаданием в сборную России на главные старты.

Неужели всему виной скандальный побег от Тутберидзе?

И есть ли у Косторной реальные шансы на возрождение?

Талант Косторной был очевиден уже в юниорах

Одарённую фигуристку болельщики заметили ещё в первом юниорском сезоне. Алёна поражала изумительным скольжением и чувственными образами, нехарактерными для юниорок. Не обладая сложнейшими прыжками, она всё равно выделялась на фоне техничных соперниц и быстро заслужила симпатии болельщиков и специалистов. Как ни удивительно звучит, в 15-летней фигуристке увидели олицетворение женского фигурного катания. Но даже такие авансы без элементов ультра-си мало что значили в плане результатов. И Алёна это прекрасно понимала.

«Все эти разговоры в духе: а если бы ты делала тройной аксель, все прыгают ультра-си, а ты – нет. Меня это задевало. Как же так: они могут, а я – нет? По-хорошему, такие разговоры меня разозлили. Я решила, что всё, на следующем старте я буду прыгать тройной аксель», — признавалась Алёна в интервью «Бизнес-Онлайн».

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Из слабого звена в победительницу

Косторная сдержала данное самой себе обещание и на первом же взрослом турнире поразила публику эталонным тройным акселем. Алёна с лёгкостью разгромила Елизавету Туктамышеву на Finlandia Trophy, затем оставила без шансов Алину Загитову и Рику Кихиру на этапах Гран-при, а потом забрала титулы победительницы финала Гран-при и чемпионки Европы. А ведь ещё в начале сезона её считали слабым звеном!

Неожиданно для многих Косторная стала главным триумфатором сезона, оставив Трусову и Щербакову не у дел даже без четверных прыжков. Этери Георгиевна искренне радовалась результатам своей ученицы. Было видно нежное отношение тренера к яркой и дерзкой фигуристке. Казалось, что из четвёрки своих взрослых спортсменок Тутберидзе выделяет именно Алёну. И если переход Трусовой ещё имел какие-то предпосылки, то предсказать трансфер Косторной было невозможно.

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Спонтанный переход к Плющенко

О точных причинах перехода Косторной к Плющенко мы, наверное, не узнаем никогда. И, хотя Тутберидзе уверяла, что фигуристка всё решила ещё в мае, решение Алёны больше похоже на спонтанное. Девушка провела предсезонную подготовку со старым штабом, поставила обе соревновательные программы, а потом бросила всё и ушла в другую школу. Да ещё и с травмой, как позже рассказывал Плющенко.

Именно повреждение своей новой подопечной Евгений использовал в качестве оправдания её спада после скандального трансфера. На открытых прокатах Алёна показала только короткую программу, в которой выглядела бледной версией самой себя. Отсутствие былой лёгкости и неуверенность в прыжках не внушали оптимизма, но у обладательницы двух мировых рекордов по-прежнему оставалось время, чтобы подойти на пике формы к этапам Кубка России.

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Разгром от Трусовой и разочаровавшая программа

После этапа Кубка России в Казани опасения относительно перспектив Косторной только усилились. Алёна не прыгала тройной аксель и проиграла Александре Трусовой 20 баллов. Ещё в прошлом сезоне такую пропасть между фигуристками было сложно представить. Но регресс Косторной был очевиден. Прыжки стали неуверенными и потеряли прежнюю пролётность. Просели вращения и появились нелепые ошибки на дорожках. Не спасало ситуацию даже коронное скольжение.

Разочаровала и произвольная программа от топового хореографа Ше-Линн Бурн. Долгожданная постановка выглядела пустой и неинтересной, не подчёркивала сильные стороны фигуристки и была лишена каких-то тонких находок, без которых не обходится ни одна работа Бурн. Возможно, в тренерском штабе просто решили убрать предложенные хореографом фишки, чтобы не усложнять программу.

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Не произошло прорыва и на московском этапе Гран-при. Косторная откатала чисто, но без присущего ей ранее шарма. Если раньше Алёна выделялась на фоне соперниц, то тут будто бы потерялась среди них. Казалось, снятие Щербаковой и провал Трусовой подарят Алёне победу, но даже в таких условиях и без грубых ошибок она не смогла опередить Елизавету Туктамышеву.

С того момента Алёна больше не соревновалась. Фигуристка заболела коронавирусом и пропустила этап Кубка России и чемпионат страны. Сейчас уже очевидно, что Плющенко принял верное решение, сняв Косторную с соревнований. Вряд ли Алёна могла бы хоть что-то противопоставить фееричным прокатам Щербаковой, Валиевой и Трусовой.

Сможет ли Алёна на что-то рассчитывать?

Косторная постепенно начинает превращаться в фигуристку из прошлого. Настигший период взросления, травма и новые методы тренировок будто откинули Алёну на несколько шагов назад. В то же время соперницы не стоят на месте и продолжают раздвигать границы возможного. Всё идёт к тому, что Алёна может не попасть на свой первый чемпионат мира. Без тройного акселя и прежнего блеска ей будет тяжело побороться за два оставшихся места в команде с Трусовой и Туктамышевой. А в следующем сезоне в борьбу за участие в главных стартах включатся Валиева, Усачёва и другие сегодняшние юниорки.

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С Плющенко Алёна собирается играть в долгую и рассчитывает отобраться на Олимпиаду. Конечно, можно предположить, что они специально жертвуют этим специфичным сезоном ради борьбы за Игры в Пекине. Но при высочайшей внутренней конкуренции в России добровольно терять сезон — непозволительная роскошь. Постоянные пропуски турниров и отсутствие серьёзных чемпионских заявок способствуют падению авторитета спортсменки у арбитров. Если раньше Алёна имела преимущество в компонентах, то теперь ей всё сложнее добиваться прежних показателей, в то время как к другим фигуристкам российские судьи весьма благосклонны.

На словах Плющенко и Косторная не сомневаются в успехе своего сотрудничества и готовы работать ради будущих побед. А значит, всё ещё есть вероятность, что Алёну ждёт чудесное преображение и возвращение на вершину.

Но пока кажется, что от скандального решения спортсменки больше всего выиграла её бывший тренер Этери Тутберидзе. Начни Алёна сбавлять в «Хрустальном», и болельщики тут же бы заговорили, что Этери не умеет работать с повзрослевшими фигуристками. А так проблемы Косторной лишь подтверждают, что доминировать можно исключительно под крылом Тутберидзе. Наверняка Алёна очень хочет этот обидный стереотип, но пока достигает лишь обратного эффекта.

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