Мишина: приход в группу Коляды – несомненный плюс для Семененко

Заслуженный тренер России Татьяна Мишина рассказала о соперничестве трёхкратного чемпиона России Михаила Коляды и 17-летнего Евгения Семененко на совместных тренировках в группе. Коляда сменил тренера перед сезоном-2020/2021
«Женя сейчас хорошо выглядит, на каждой тренировке «шьёт» свои прокаты, улучшает и риттбергер, и сальхов, и тулуп… Да, на чемпионате России много ошибался. Но мы не будет отступать назад, хотим, чтобы в его произвольной программе были три разных четверных. Женя хорошо мотивирован. Так и должно быть в группах, чтобы был серьёзный спарринг, чтобы один мог тянуться за другим. Приход Коляды – несомненный плюс для Семененко. Но и сам Миша видит уровень Жени, понимает, что никто ему просто так уступать не будет. Самое главное, что между ребятами доброжелательное соперничество.
Не совсем представляла, как Коляда выглядит в тренировочном процессе, видела его только на стартах. Была приятно удивлена, насколько Миша захотел что-то поменять, как он доверяет тренерам и выполняет то, что от него хотят. Он производит самое хорошее впечатление», — приводит слова Мишиной «Спорт день за днём».
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