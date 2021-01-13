Тренер академии Плющенко прокомментировал уход Константиновой

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Александр Волков, тренер академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, рассказал, почему фигуристка Станислава Константинова приняла решение покинуть команду.

«Стася в начале января сказала, что решила уйти. Мы друг друга поняли, расстались хорошо.

Думаю, что причина её ухода главным образом в том, что у нас на катке стало меньше льда (времени для ледовых тренировок. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Волкова «Р-Спорт».

20-летняя Константинова — бронзовый призёр зимней Универсиады (2019), серебряный призёр этапа Гран-при в Финляндии (2018), медалистка турниров серии «Челленджер»: победительница Tallinn Trophy (2016, 2017) и Golden Spin (2017), серебряный призёр Warsaw Cup (2017), бронзовый призёр мемориала Ондрея Непелы (2018), серебряный (2017) и бронзовый (2018) призёр первенства России среди юниоров.