Ирина Слуцкая рассказала, холодно ли фигуристам на льду

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы Ирина Слуцкая рассказала, мёрзнут ли фигуристы во время выступления.

«На этот раз поговорим о том, холодно ли фигуристам на льду. Вы удивитесь, но это миф! Фигуристам очень жарко, поэтому на тренировках они катаются в маечках, а на соревнованиях комфортно чувствуют себя в тонких колготках и открытых костюмах. Но это не так хорошо, как казалось бы. Из-за жары пересыхает рот и становится трудно дышать, поэтому очень сложно выкатывать свою программу.



Холод, кстати, тоже нам не на руку. Мышцы стынут, их нужно постоянно поддерживать в тепле. Ощущаешь себя некомфортно и попросту перестаёшь чувствовать своё тело. А это чревато плохим прокатом и даже, может быть, травмами.



За всю мою карьеру холодно было только на катках в Японии. А всё потому, что там для крупных соревнований в основном используются стадионы, которые изначально не предназначены для фигуристов. Например, на национальном стадионе Йойоги в Токио застилают огромный бассейн, тем самым создавая многофункциональную площадку. Выходишь на соревнования, а вокруг тебя вышки для прыжков в воду», — написала Слуцкая в своём «инстаграме».