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Плющенко прокомментировал уход Константиновой из своей академии

Плющенко прокомментировал уход Константиновой из своей академии
Фигурное катание / Чемпионат России 0
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал новость о том, что фигуристка Станислава Константинова ушла из его академии «Ангелы Плющенко». Напомним, спортсменка, которая занималась у тренера Александра Волкова, объяснила уход тем, что ей стали выделять меньше времени для ледовых тренировок.

«Да, Станислава ушла из группы Волкова и из академии. Мы хорошо разошлись, всё нормально. Я не вдавался, не лез в их работу. Саша Волков — сильный, грамотный специалист, он руководит тренировочным процессом.

Да, они приняли такое решение. Поработали сезон, может быть, Стасе хочется взять какую-то новую планку для себя, привлечь новых тренеров. Искренне желаю ей удачи.

Льда стало меньше? Опять же, определяет тренировочный процесс Волков. Его группа осталась в Москве по причине того, что кому-то неудобно ездить в Подмосковье — школы, семьи. Большинство фигуристов, примерно 80%, переехали на мой личный каток в Горки. Лёд у нас есть, время есть. Конечно, я всех приглашал. Группа Волкова решила остаться в «Спорт Тайм» на Лобачевского, где раньше мы все тренировались, они перейдут сразу на мой второй каток в Москве, который сейчас строится», — цитирует Плющенко «Спорт-экспресс».

Тренер академии Плющенко прокомментировал уход Константиновой
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