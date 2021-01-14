Хореограф Тутберидзе отреагировал на слова Плющенко, который согласился подраться с ним

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков прокомментировал слова двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Напомним, ранее Железняков в грубой форме заявил о желании подраться с Плющенко, а Евгений согласился.

«Он хотел подогреть интерес к фигурному катанию — ну так подогреем. Надоело смотреть на эти выпады, чушь и гадкие высказывания.

Раньше мужчины выясняли отношения на дуэлях, вот и мы выясним. Очень хочется заткнуть этот рот, пусть отвечает за свои слова», — приводит слова Железнякова «Спорт-экспресс».

Конфликт между Железняковым и Плющенко возник после перехода из школы «Самбо-70» в академию «Ангелы Плющенко» Александры Трусовой и Алёны Косторной. Хореограф не стеснялся в выражениях, комментируя случившееся, а Плющенко в ответ назвал Железнякова десятым колесом телеги.