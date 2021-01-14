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Федерация бокса России вызвалась организовать бой Плющенко и хореографа Тутберидзе

Федерация бокса России вызвалась организовать бой Плющенко и хореографа Тутберидзе
Фигурное катание / Прочие турниры 0
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Заместитель генерального секретаря Федерации бокса России Кирилл Щекутьев прокомментировал скандальный конфликт хореографа группы Этери Тутберидзе Алексея Железнякова и двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Напомним, ранее Железняков в грубой форме заявил о желании подраться с Плющенко, а Евгений согласился.

«Все подобные конфликты должны решаться на боксёрском ринге в соответствующей экипировке. Мы готовы организовать этот бой в ринге с профессиональными судьями, в перчатках и защите. Любые конфликты можно решить в спорте, это хороший пример для подрастающего поколения. Бокс — это джентльменский вид спорта», — цитирует Щекутьева ТАСС.

Конфликт между Железняковым и Плющенко возник после перехода из школы «Самбо-70» в академию «Ангелы Плющенко» Александры Трусовой и Алёны Косторной. Хореограф не стеснялся в выражениях, комментируя случившееся, а Плющенко в ответ назвал Железнякова десятым колесом телеги.

Хореограф Тутберидзе отреагировал на слова Плющенко, который согласился подраться с ним
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