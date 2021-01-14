Косторную и Трусову пригласили на командный турнир в Москве

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) пригласила российских фигуристок Алёну Косторную и Александру Трусову выступить на командном коммерческом турнире, который пройдёт в феврале 2021 года в Москве. Об этом рассказал тренер спортсменок, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

«Их пригласили. Они готовятся к соревнованиям», — приводит слова Плющенко «РБК-Спорт».

Напомним, ранее президент ФФККР Александр Горшков рассказал, что федерация планирует организовать командный турнир с участием ведущих фигуристов России. Составы команд будут комплектоваться по итогам чемпионата России, который прошёл в декабре в Челябинске. Новый турнир должен пройти в Москве в феврале 2021 года.