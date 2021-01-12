«Он ещё не тренер». Тарасова — о публикации фото коттеджей Плющенко для фигуристок
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала новость, что двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко построил коттеджи для фигуристок Александры Трусовой и Алёны Косторной рядом с катком.
«Это здорово и удобно для работы! Какой это перебор? Своя база, отлично! Можно только поздравить. Это прекрасно, когда рядом с катком есть база и ты не ездишь домой, а там живёшь.
Мы ещё не знаем, каким будет тренер Плющенко. Он ещё не тренер», — приводит слова Тарасовой «Спорт-экспресс».
Ранее Евгений Плющенко показал фото коттеджей, в которых живут Трусова, Косторная и олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях фигуристов Юлия Липницкая, работающая тренером в «Ангелах Плющенко».
Плющенко показал коттеджи, в которых живут Косторная, Трусова и Липницкая. Фото
Рекомендуем вам
- 12 января 2021
-
16:35
-
16:19
-
15:22
-
14:58
-
13:41
-
12:31
-
11:30
-
11:10
-
09:17
-
00:57
- 11 января 2021
-
23:46
-
23:00
-
22:19
-
19:57
-
19:38
-
19:30
-
18:42
-
17:30
-
15:31
-
15:02
-
13:35
-
12:14
-
09:57
-
00:57
- 10 января 2021
-
21:56
-
14:43
-
11:41
- 9 января 2021
-
23:23
-
21:53
-
16:26
-
15:50
-
12:48
-
12:28
-
00:02
- 8 января 2021
-
23:20
Партнерский контент
Рекомендуем вам