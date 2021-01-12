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«Он ещё не тренер». Тарасова — о публикации фото коттеджей Плющенко для фигуристок

«Он ещё не тренер». Тарасова — о публикации фото коттеджей Плющенко для фигуристок
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала новость, что двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко построил коттеджи для фигуристок Александры Трусовой и Алёны Косторной рядом с катком.

«Это здорово и удобно для работы! Какой это перебор? Своя база, отлично! Можно только поздравить. Это прекрасно, когда рядом с катком есть база и ты не ездишь домой, а там живёшь.

Мы ещё не знаем, каким будет тренер Плющенко. Он ещё не тренер», — приводит слова Тарасовой «Спорт-экспресс».

Ранее Евгений Плющенко показал фото коттеджей, в которых живут Трусова, Косторная и олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях фигуристов Юлия Липницкая, работающая тренером в «Ангелах Плющенко».

Плющенко показал коттеджи, в которых живут Косторная, Трусова и Липницкая. Фото
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