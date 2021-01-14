Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Илья Авербух поделился мнением о скоротечности карьеры многих фигуристов

Илья Авербух поделился мнением о скоротечности карьеры многих фигуристов
Фигурное катание / Чемпионат России 0
Аудио-версия:

Призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух поделился мнением о скоротечности спортивной карьеры в фигурном катании.

«Говорят, что спорт стал очень быстротечным? Да, спорт молодеет. Это прогресс, и остановить его невозможно, это уже данность. Но всё равно это шанс. Мы все знаем Юлю Липницкую, которая закончила карьеру, но осталась тренером, знаем Женю Медведеву, которая получила колоссальную популярность, знаем Алину Загитову.

У каждого будет своя судьба, каждый по-своему ею распорядится. Конечно, влияние окажут родители, тренер.

Стоит ли того короткого блеска звезды? Стоит!», — приводит слова Авербуха РИА «Новости» Крым.

Авербух — серебряный призёр Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити (США), чемпион мира 2002 года, чемпион Европы 2003 года в танцах на льду.

«С мужем. Слово-то какое приятное». Лиза Арзамасова показала фото с Ильёй Авербухом
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021