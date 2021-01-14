Илья Авербух поделился мнением о скоротечности карьеры многих фигуристов

Призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух поделился мнением о скоротечности спортивной карьеры в фигурном катании.



«Говорят, что спорт стал очень быстротечным? Да, спорт молодеет. Это прогресс, и остановить его невозможно, это уже данность. Но всё равно это шанс. Мы все знаем Юлю Липницкую, которая закончила карьеру, но осталась тренером, знаем Женю Медведеву, которая получила колоссальную популярность, знаем Алину Загитову.

У каждого будет своя судьба, каждый по-своему ею распорядится. Конечно, влияние окажут родители, тренер.

Стоит ли того короткого блеска звезды? Стоит!», — приводит слова Авербуха РИА «Новости» Крым.

Авербух — серебряный призёр Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити (США), чемпион мира 2002 года, чемпион Европы 2003 года в танцах на льду.