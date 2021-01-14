Губерниев: я за бой Плющенко. Тутберидзе и Рудковская — ринг-гёрлз, Бузова — в жюри

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал в своём телеграм-канале конфликт между двукратным олимпийским чемпионом по фигурному катанию Евгением Плющенко и хореографом Алексеем Железняковым, который работает в группе Этери Тутберидзе. Напомним, ранее Железняков в грубой форме заявил о желании подраться с Плющенко, и Евгений согласился.



«Все звонят, спрашивают по поводу будущего поединка в октагоне Железнякова и Плющенко. Я только за. Во-первых, сразу хочу сказать, что этот бой нужно показывать вместо программы «Время» по Первому каналу. Комментировать его буду я вместе с Алиной Загитовой, и мы же вместе будем вести студию. То есть сбудется мечта Загитовой поработать с выдающимся мастером.

Ещё такая история — ринг-гёрлз. Это обязательно. Роскошные женщины, мои любимицы — Этери Тутберидзе и Яна Рудковская. Жюри — знаменитые фигуристки. Здесь и Ольга Бузова, и Татьяна Тарасова, Авербух — всех туда соберём, Исинбаеву, Михалкова посадим туда. Представляете, как классно будет? Пригласим бойцов из UFC. Конечно, Хабиба, чтобы он поработал с ребятами. Это может стать выдающимся событием», — сказал Губерниев.