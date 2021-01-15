Плющенко — о коттеджах для фигуристов: сам заработал. Всё построено на честные деньги

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, на какие финансовые средства были построены коттеджи, в которых проживают российские фигуристки Алёна Косторная и Александра Трусова.
«Прекрасные дома, в которые заселились мои спортсмены? Да, возможности у нас есть. Но я сам заработал эти деньги, своим трудом, своей долгой карьерой — я не просто так катался четыре Олимпиады, и ни копейки ни у кого не взял, не своровал. Ни у государства, ни у частных инвесторов.
Мы всё сделали с моей женой — построили каток. И никаких займов я не брал. Всё построено на честные деньги, на деньги, заработанные своим трудом. Зависть есть, это правда. Но вам никто не мешает откататься четыре Олимпиады и быть в топе — вы тогда тоже всё это сможете построить. Мы пашем, мы работаем», — приводит слова Плющенко ТАСС.
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