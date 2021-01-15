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Коляда и Туктамышева получили приглашения на командный турнир в Москве

Коляда и Туктамышева получили приглашения на командный турнир в Москве
Фигурное катание / Чемпионат России 0
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Приглашения на новый командный турнир по фигурному катанию получили представители СШОР «Звёздный лёд» Алексея Мишина Михаил Коляда и Елизавета Туктамышева, сообщает «Спорт день за днём». На чемпионате страны, проходившем в конце декабря 2020 года в Челябинске, Коляда стал трёхкратным чемпионом России, а Туктамышева оказалась лишь седьмой.

В мужском одиночном катании приглашения также получили действующий чемпион Европы Дмитрий Алиев, пропустивший чемпионат России — 2021 из-за положительного результата теста на коронавирус и последствий болезни, и серебряный призёр соревнований Макар Игнатов. В соревнованиях женщин выступят Александра Трусова и Алёна Косторная. В парном катании на лёд выйдут все четыре сильнейших дуэта: Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, Анастасия Мишина и Александр Галлямов. В соревновании танцевальных дуэтов участие подтвердили чемпионы России Александра Степанова и Иван Букин.

Командный турнир пройдёт в Москве с 5 по 7 февраля. Его формат и окончательный состав участников пока неизвестны.

Чемпионы России Тарасова и Морозов выступят на командном турнире в Москве
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