«Прыгать или нет?» Алина Загитова обратилась к подписчикам перед заснеженным бассейном

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова посетила сауну, бассейн которой расположен рядом с домом, прямо в снегу под открытым небом. Загитова рискнула выйти в купальнике на заснеженный двор и спросила подписчиков своей страницы в «Инстаграме», стоит ли ей прыгать в бассейн. 18-летняя спортсменка даже изготовилась к прыжку, но в последний момент передумала и убежала обратно в помещение.
Позже Алина всё же решилась на прыжок, что подтвердила, опубликовав новый пост с фотографиями и видео.
Фото и видео можно посмотреть на странице Алины Загитовой в «Инстаграме».
Загитова — победительница Олимпийских игр в Пхёнчхане, чемпионка мира (2019) и чемпионка Европы (2018). В декабре 2019 года Алина взяла перерыв в карьере. Она окончила школу и поступила в вуз на факультет журналистики. Осенью 2020 года спортсменка вместе с Алексеем Ягудиным вела шоу «Ледниковый период». Кроме того, Загитова участвует в шоу и показательных выступлениях.
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