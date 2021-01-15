«Для моей любимой семьи». Алина Загитова показала, как готовит куриные ножки

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании, чемпионка мира и Европы Алина Загитова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новое фото. На нём фигуристка готовит куриные ножки для своей семьи.

«Для моей любимой семьи», — подписала снимок спортсменка.

Пост доступен в «инстаграме» Алины Загитовой.

Загитова приостановила карьеру в декабре 2019 года. Алина окончила школу и поступила на факультет журналистики. Осенью 2020 года Загитова стала ведущей телевизионного проекта «Ледниковый период». В финале шоу Алина показала новый номер на композицию Томми Профитта и Джесси Эоли Will I Make It Оut Alive, поставленный Ильёй Авербухом. В новогодние каникулы фигуристка выступала в шоу Татьяны Навки.