Боброва рассказала, о чём её часто спрашивают. Вопросы о Медведевой и Загитовой в топ-5

Олимпийская чемпионка в команде Екатерина Боброва, выступавшая в танцах на льду с Дмитрием Соловьёвым, назвала вопросы, которые ей чаще всего задают журналисты, и ответила на некоторые из них.

«1. Во сколько лет и как вы пришли в фигурное катание?

Я хотела заниматься фигурным катанием, как моя старшая сестра. Маме пришлось сдаться под моим напором, и в 4 года она привела меня на каток.



2. Вы придерживаетесь какой-либо диеты?

В период пубертата, в возрасте около 17 лет, я сидела на жёстких диетах. Сейчас нет. Ем всё, что хочу. Но при этом понимаю, что, если тело поползёт вширь, сразу приуменьшу пыл.

3. Если бы не фигурное катание, то что?

Никогда не знала, как ответить на этот вопрос. Я рада, что судьба/Бог/вселенная повели меня именно по этому пути.



4. Самый запоминающийся, яркий момент в вашей спортивной карьере?

Чемпионат России 2018 года. Жулин плакал, зал встал, мы стали единственными семикратными чемпионами России в танцах на льду и завоевали путёвку на свою третью Олимпиаду.

5. Любые вопросы, связанные с Евгенией Медведевой и Алиной Загитовой.

Журналисты всегда задают эти вопросы людям, которые так или иначе связаны с фигурным катанием. Это одна из самых горячих тем. Но мне кажется глупым на них не отвечать. У меня есть своё мнение по этим вопросам, и если мне задают их, значит, людям оно интересно», — написала Боброва на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Екатерины Бобровой в «Инстаграме».