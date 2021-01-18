Навка — о Европе: не надо нам такой толерантности. Хорошо, что у нас мужчина — это мужчина

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка рассказала об отношении к европейской толерантности.
«В Европе первый снег! 8:00. Я слeпил снeговика. 8:10. Мoя сосeдка-фeминистка спроcила, почeму я нe слeпил снeжную бaбу. 8:15. Я слeпил eщё и снeжную бaбу. 8:17. Мoя сосeдка-фeминистка поcмотрела на зaманчивую грудь снeжной бaбы и стaла жaловаться, что снeжных бaб повсeместно объeктивизируют. 8:20. Семья геев, живущая неподалеку, недовольно проворчала: лучше бы слепил двух снеговиков! 8:22. Сосед-трансгендер спросил, почему я не сделал просто „снежного человека“ со съёмными частями. 8:25. Вегетарианцы по соседству упрекнули за морковный нос, мол, овощи — это еда, а не украшение. 8:28. Чернокожий сосед назвал меня расистом, потому что снеговик и снежная баба — белые.
8:31. Мусульманин, который живёт через дорогу, потребовал, чтобы снежная баба носила хиджаб. 8:40. Приехала полиция по вызову по поводу оскорбления чувств. 8:42. Соседка-феминистка попросила убрать от снежной бабы метлу, которая намекает на роль женщины-домохозяйки. 8:43. Президент объединения домовладельцев грозит мне выселением. 8:45. Приехали местные телевизионщики и спросили, знаю ли я разницу между снеговиками и снежными бабами. Ответив «снежные шары?», немедленно получил клеймо: сексист! 9:00. Меня показали в утренних новостях, назвав расистом, гомофобом, подозреваемым в оскорблении чувств террористом, склонным к разжиганию розни во время плохой погоды.
Слава богу, что наши дети воспитываются без таких перегибов! Не надо нам такого уровня толерантности, всё же хорошо, что в нашей стране семейные ценности — это семейные ценности, мужчина — это мужчина, а женщина имеет право называться женщиной!" — написала Навка.
Пост доступен в «инстаграме» Татьяны Навки
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