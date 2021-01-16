Татьяна Навка показала своё детское фото. Она каталась в платье Снегурочки

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографию из детства, когда ещё в Днепропетровске юная Таня участвовала в соревнованиях одиночниц. На чёрно-белом снимке девочке в костюме Снегурочки не более семи лет, и она выступает на одних из первых в своей жизни соревнованиях.
«Оказывается, вчера был день фигурного катания. Поздравляю всех, кто имеет хоть какое-то отношение к этому невероятно красивому виду спорта! Какое же счастье, что мои родители услышали меня в мои пять лет и поставили на коньки. Так что, дорогие взрослые, прислушивайтесь к своим детям, чтобы не пропустить их выбор, который, возможно, станет делом всей жизни, как это случилось со мной», — подписала фото Навка.
Фото можно посмотреть на странице Татьяны Навки в «Инстаграме».
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