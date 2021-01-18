Ирина Слуцкая рассказала о поездке в Северную Корею

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы Ирина Слуцкая рассказала о посещении других стран в начале карьеры.

«Хочу рассказать вам историю о том, как фигурное катание открыло для меня заграничный мир. Предупреждаю сразу: будет две части.



Моя первая в жизни поездка за границу была в Северную Корею. Стоял февраль, и отмечался день рождения Ким Чен Ира. Тогда же проводились международные соревнования. Я привезла оттуда три или даже пять медалей — впервые видела такое большое количество медалей на одном турнире.



Помню, как нас, детей, пригласили в скейтинг-лаундж — это чилл-зона для спортсменов с чаем и печеньем. И тут мы узнали, что еду, оказываются, дают и бесплатно. Впоследствии это место мы называли «халявкой». Но еда там была, конечно, так себе. А вот в итальянском скейтинг-лаундже я познакомилась с йогуртом. Помню, как брала больше, чем могу съесть, чтобы потом отвезти домой — показать родителям.



Однажды я привезла домой кокос. Целый час мы стояли над ним и всей семьёй думали, с какой стороны подступиться. Понятия не имели, что там нужно пить, а что — есть. Потом папа просверлил две дырки из трёх, слил кокосовое молоко и напильником аккуратненько распилил напополам. Кокосовые скорлупки позже служили мне шкатулочками.



Самое интересное началось позже — с поездкой на юниорский чемпионат в Америку в Колорадо-Спрингс. Но об этом в следующий раз», — написала Слуцкая в своём «инстаграме».