Самарин и Кондратюк не получали приглашений на командный турнир фигуристов
Тренер Светлана Соколовская сообщила, что занимающиеся под её руководством фигуристы Александр Самарин и Марк Кондратюк не получали приглашений на командный турнир, который пройдёт в начале февраля в Москве, но продолжают подготовку к любому старту.
«Мы готовимся к любому старту. Официальных приглашений ещё нет ни у кого», — приводит слова Соколовской сайт «Матч ТВ».
На чемпионате России–2021 в Челябинске 17-летний Марк Кондратюк стал бронзовым призёром, 22-летний Самарин занял пятое место. В первой половине сезона-2020/2021 тренировочный процесс серебряного призёра чемпионата Европы 2019 года Александра Самарина был осложнён из-за проблем со спиной.
Командный турнир в Москве пройдёт с 5 по 7 февраля.
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