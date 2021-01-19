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Татьяна Тарасова — об Алёне Савченко: единственная, любимая, неповторимая!

Татьяна Тарасова — об Алёне Савченко: единственная, любимая, неповторимая!
Фигурное катание / Гран-при 0

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поздравила с днём рождения олимпийскую чемпионку в парном катании Алёну Савченко. Спортсменке сегодня, 19 января, исполняется 37 лет. С 2004 года украинка Савченко выступала за Германию.

«Единственная, любимая, неповторимая! Желаю счастливой жизни!» — написала Тарасова.

Пост доступен в «инстаграме» Татьяны Тарасовой.

После победы на Олимпийских играх 2018 года в паре с Бруно Массо Савченко перешла на тренерскую работу. Однако после рождения дочери в сентябре 2019 года Алёна не исключила возвращения в спорт, заявив, что два года подготовки для этого вполне достаточно.

Савченко с разными партнёрами шестикратная чемпионка мира в парном катании и четырёхкратная чемпионка Европы.

Татьяна Тарасова показала фотографии времён её выступлений в фигурном катании
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