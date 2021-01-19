Татьяна Тарасова — об Алёне Савченко: единственная, любимая, неповторимая!
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поздравила с днём рождения олимпийскую чемпионку в парном катании Алёну Савченко. Спортсменке сегодня, 19 января, исполняется 37 лет. С 2004 года украинка Савченко выступала за Германию.
«Единственная, любимая, неповторимая! Желаю счастливой жизни!» — написала Тарасова.
Пост доступен в «инстаграме» Татьяны Тарасовой.
После победы на Олимпийских играх 2018 года в паре с Бруно Массо Савченко перешла на тренерскую работу. Однако после рождения дочери в сентябре 2019 года Алёна не исключила возвращения в спорт, заявив, что два года подготовки для этого вполне достаточно.
Савченко с разными партнёрами шестикратная чемпионка мира в парном катании и четырёхкратная чемпионка Европы.
Татьяна Тарасова показала фотографии времён её выступлений в фигурном катании
Рекомендуем вам
- 19 января 2021
-
14:31
-
14:22
-
13:02
-
09:19
-
01:27
- 18 января 2021
-
17:56
-
15:51
-
15:33
-
15:07
-
15:03
-
13:17
-
13:02
-
11:07
-
11:07
-
09:55
-
09:44
-
08:37
- 17 января 2021
-
22:16
-
21:18
-
20:38
-
20:28
-
13:41
-
12:11
-
09:50
-
09:35
-
00:09
- 16 января 2021
-
22:48
-
22:30
-
22:16
-
22:03
-
21:09
-
14:18
- 15 января 2021
-
23:43
-
23:02
-
21:56
Партнерский контент
Рекомендуем вам