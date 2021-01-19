«Он понял!» Елена Ильиных показала яркое фото с годовалым сыном
Олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях фигуристов Елена Ильиных опубликовала свежее фото в своём «инстаграме». На снимке спортсменка держит на руках годовалого сына Мира, который указывает пальцем на небо.
Отец Мира — артист балета Сергей Полунин. Мальчик родился 16 января 2020 года.
«Он понял!» — подписала она фото.
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Елены Ильиных.
Вот что написали подписчики в комментариях к соответствующему посту спортсменки.
«Мамины объятия — самые нежные и надёжные. Очень трогательное фото!»
«Вы бомбическая пара, два моих фаворита! Вы удвоили друг друга и явили миру чудо! Мир!»
«Мирусик прелесть! Пальчиком любит всё показывать!»
«Командир от рождения! Достанется всем!»
Ильиных показала фото сына, который отпраздновал один год. Рудковская отреагировала
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