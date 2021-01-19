Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

«Он понял!» Елена Ильиных показала яркое фото с годовалым сыном

«Он понял!» Елена Ильиных показала яркое фото с годовалым сыном
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях фигуристов Елена Ильиных опубликовала свежее фото в своём «инстаграме». На снимке спортсменка держит на руках годовалого сына Мира, который указывает пальцем на небо.

Отец Мира — артист балета Сергей Полунин. Мальчик родился 16 января 2020 года.

«Он понял!» — подписала она фото.

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Елены Ильиных.

Вот что написали подписчики в комментариях к соответствующему посту спортсменки.

«Мамины объятия — самые нежные и надёжные. Очень трогательное фото!»

«Вы бомбическая пара, два моих фаворита! Вы удвоили друг друга и явили миру чудо! Мир!»

«Мирусик прелесть! Пальчиком любит всё показывать!»

«Командир от рождения! Достанется всем!»

Ильиных показала фото сына, который отпраздновал один год. Рудковская отреагировала
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021