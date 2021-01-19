Евгения Медведева: могу стать комментатором или даже тренером по фигурному катанию

Двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный призёр Олимпийских игр в женском одиночном фигурном катании Евгения Медведева поделилась планами о будущем после завершения карьеры.
«Где я вижу себя в будущем? Вижу себя только в мире фигурного катания. Ну очень много времени потратила я на развитие себя в этом виде как спортсмен. И как-то нецелесообразно отходить от этой дороги. Это может быть комментирование, может, даже тренером стану. Но я не знаю, я ещё не думала об этом. Сто процентов, что найдутся какие-то варианты и после завершения карьеры я не буду пропадать из виду», — приводит слова Медведевой Олимпийский канал.
21-летняя Медведева является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр, двукратной чемпионкой мира и Европы, а также двукратной победительницей финала серии Гран-при.
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