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Медведева: на чемпионате России Щербакова была как суперженщина, супергерой

Медведева: на чемпионате России Щербакова была как суперженщина, супергерой
Фигурное катание / Чемпионат России 0
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Двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный призёр Олимпийских игр в женском одиночном фигурном катании Евгения Медведева поделилась мнением о победе Анны Щербаковой на чемпионате России. Напомним, Анна выступала на турнире после перенесённой пневмонии. Сообщалось, что у неё была температура.

«Я была впечатлена. Все знают, что у Анны было много проблем со здоровьем. И она невероятная, конечно. Горда за неё. Знаю её с шести лет. И она была такой крошечной крошкой. Да она и до сих пор крошечная, хоть и выросла. Очень рада за Аню.

Не все знали о её самочувствии до чемпионата России. И я уж точно не тот человек, который сейчас должен что-то об этом рассказывать. Но могу сказать, что все [тренеры] были в слезах, потому что знали, как сложно это всё было ей. И да, это были слёзы радости, потому что она вышла из всех этих неприятностей победителем. Она просто была как суперженщина, супергерой на этих соревнованиях», — приводит слова Медведевой Олимпийский канал.

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