Ирина Слуцкая: зачем жить с человеком, который все ваши слова воспринимает в штыки?

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы Ирина Слуцкая рассказала, как относится к ругани в отношениях.

«Ругань в отношениях. По-моему, нет в мире людей, которые не ругаются вообще. Другое дело — насколько часто это происходит.



Мы должны понимать, что у каждого человека своя точка зрения, вкусы, жизненные ориентиры… И это абсолютно нормально. Да, бывает, взгляды не сходятся. И это тоже нормально. Ругаться в отношениях — это нормально! Важно найти ту самую золотую середину во взглядах, которой оба будут довольствоваться.



Но если ссоры случаются по семь раз на дню — есть повод задуматься. И тут дело не столько в любви и привязанности, сколько в психологическом комфорте. Зачем жить с человеком, который все ваши слова воспринимает в штыки?» — написала Слуцкая в своём «инстаграме».

Пост доступен в «инстаграме» Ирины Слуцкой.

Слуцкая также является четырёхкратной победительницей финалов Гран-при.