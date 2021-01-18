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Ирина Слуцкая: ответьте теперь, какая я мама — добрая или злая?

Ирина Слуцкая: ответьте теперь, какая я мама — добрая или злая?
Фигурное катание / Прочие турниры 0
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Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы Ирина Слуцкая рассказала об отношениях с детьми.

«Какая я мама? Вы часто задаёте мне этот вопрос, а я не могу ответить на него однозначно. Где-то запрещаю, где-то прогибаюсь. Расскажу вам одну историю. Однажды я встречала Варю после тренировки. Смотрю — идёт: вся нараспашку, телефон в зубах. И говорит: «Мама, у меня живот болит».

И тут я вижу, как из карманов что-то торчит. Отсюда шоколадка выглядывает, там виднеются дешевые круассаны и чипсы. «Это не моё, мне это подарили». Знает же, что я не разрешаю всю эту химию есть. Я всегда говорю: «Хочешь — пойдём купим хороший и вкусный круассан и спокойно его съедим. Зачем вот это?»

В общем, из карманов я всё повытаскивала. Варя надулась. Потом, естественно, к врачу сходили. И вот ответьте теперь, какая я мама — добрая или злая?» — написала Слуцкая.

Пост доступен в «инстаграме» Ирины Слуцкой.

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