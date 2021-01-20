«Мы ничего не собираемся облегчать». Траньков — о программах на командном турнире

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал новость, что с 5 по 7 февраля в Москве пройдёт командный турнир с участием ведущих российских фигуристов.
«Время покажет, правильное ли решение с жеребьёвкой. Есть правила, и спортсмены с тренерами им следуют. Турнир проводится впервые, и понятно, что будут позитивные моменты и какие-то ошибки в проведении. Для первого раза решение с жеребьёвкой оптимальное. Если подобный турнир станет традиционным, что хотелось бы, там уже будут корректировки. А так как это первый опыт — оптимальное решение, повторюсь. Кто к кому попадёт и кому как повезёт. Если какая-то команда будет сильнее другой на первый взгляд, может, и пойдут разговоры, а если всё будет более-менее равно, будет интересно.
Мне сложно оценивать систему оценки, потому что разные соревнования и есть правила соревнования. Нет разницы в общей сумме баллов или 10 за первое место и так далее. Оба решения справедливы.
Что касается того, нужно ли рисковать спортсменам и оставлять сложные программы, я не могу говорить на эту тему за счёт того, что я работаю с парой. В парном катании сложно не рисковать. У нас высокие поддержки, подкрутки, выбросы и так далее. Нам невозможно облегчить программу. Если в одиночном катании можно убрать четверные прыжки, то у нас программа, которая существует, — на весь сезон, а то и на всю карьеру. Если я отвечу от своего вида катания — мы ничего не собираемся облегчать, как и любая другая пара. Иначе это будет неконкурентоспособно, а если оно будет таковым, это подведёт команду. Команда привыкла собирать максимум очков на командных турнирах. Если не 20 очков, то 18 пары приносили точно. Пары будут настроены достаточно серьёзно», — сказал Траньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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