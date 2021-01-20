Траньков — о призовом фонде командного турнира: 10 миллионов — лучше, чем ничего

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал новость, что призовой фонд командного турнира фигуристов в Москве составит 10 млн рублей.
«В фигурном катании нет больших денег в сравнении с игровыми видами спорта, но то, что хоть какой-то коммерческий турнир проходит, — хорошее подспорье. Особенно для тех спортсменов, которые вкладывают свои деньги в подготовку. Десять миллионов — лучше, чем ничего», — сказал Траньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Напомним, соревнования пройдут в присутствии зрителей и будут транслироваться в прямом эфире Первого канала. Участники выступят в короткой и произвольной программах в мужском и женском одиночном катании, в парном катании и танцах на льду. Лучшая команда определится по общей сумме баллов. Судейство будет осуществляться по действующей системе ISU.
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