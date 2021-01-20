Жулин: не нужно устраивать какие-то соревнования между группами Плющенко и Тутберидзе

Двукратный призёр Олимпийских игр, тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал новость, что с 5 по 7 февраля в Москве пройдёт командный турнир с участием ведущих российских фигуристов.
«Жеребьёвка — оптимальный вариант. Не нужно устраивать какие-то соревнования между группами Плющенко и Тутберидзе. Просто делить всех, и всё. Либо пусть сама федерация разделит примерно по силе, ради интереса.
Мне сложно сказать о системе оценок, люди подумывали. В Японии оценивают по-одному, на Олимпиаде по-другому. Вообще идея очень хорошая и интересная. У спортсменов появился лишний турнир.
Не важно, что турнир носит развлекательный характер. Спортсмен на публике набирает форму гораздо быстрее, чем за прокат на тренировке. Когда дух соревнований и сидят судьи, всё абсолютно по-другому. Спортсменам стоит рисковать и идти на усложнение программы. А где ещё пробовать? Тут упал, сделал выводы — и на главном турнире уже не упадёшь. Федерация сделала мощнейший ход. Жалею, что мои спортсмены не смогут принять участие по здоровью. Так бы с удовольствием приехали.
Призовой фонд в 10 миллионов? Я не знаю, как он делится. Фигуристы в принципе, если не брать звёзд, не избалованные. Любые призовые — это хорошо», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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