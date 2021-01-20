Жулин — о командном турнире: Загитова и Медведева могут лишь сказать «соберись и катайся»

Двукратный призёр Олимпийских игр, тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал то, что олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева стали капитанами команд на турнире в Москве, который пройдёт с 5 по 7 февраля.

«Что касается Загитовой и Медведевой, это абсолютно правильно подобранный пиар. Дать они могут только одно, с улыбкой сказать: «соберись и катайся», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Ранее генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков подтвердил, что Загитова и Медведева не будут выступать, но не исключил их появления на льду.