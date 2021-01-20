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Камила Валиева не выступит на юниорском первенстве России

Камила Валиева не выступит на юниорском первенстве России
Фигурное катание / Чемпионат России 0
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Российская фигуристка Камила Валиева не выступит на юниорском первенстве России, которое пройдёт в Красноярске. Об этом рассказал генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

«Камила выступала на взрослых соревнованиях, в первенстве она не будет принимать участия. Есть логика рассуждения спортсменов, тренеров и федерации. В данном случае все эти три логики сошлись», — приводит слова Когана ТАСС.

Напомним, Камила примет участие в командном турнире по фигурному катанию, который пройдёт в Москве с 5 по 7 февраля.

Валиева — чемпионка мира среди юниоров в женском одиночном катании. В сезоне-2020/2021 Камила дебютировала во взрослых национальных соревнованиях. Фигуристка выиграла один из этапов Кубка России и стала серебряным призёром чемпионата страны. За произвольную программу Валиева, исполнившая два четверных тулупа, получила оценку, превысившую мировой рекорд Александры Трусовой. Её оценка по сумме двух программ также оказалась выше лучшего в мире достижения, принадлежавшего Алёне Косторной.

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